Mercato - PSG : Le coup de fil qui a bouleversé la vie de Galtier

Publié le 14 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Choisi pour le poste d’entraîneur du PSG par Luis Campos, dont il est très proche, Christophe Galtier avait appris la nouvelle de la bouche du dirigeant portugais en fin de saison dernière. Le technicien français est revenu sur les coulisses de son arrivée au Parc des Princes.

Malgré les spéculations évoquant avec insistance la piste Zinedine Zidane, c’est finalement Christophe Galtier qui a été choisi pour venir entraîner le PSG et succéder à Mauricio Pochettino cet été. Un profil désigné en interne par Luis Campos, qui avait déjà collaboré avec lui au LOSC.

« Incroyable, je suis partant »

Interrogé dans les colonnes du Parisien cette semaine, Christophe Galtier est revenu sur le coup de fil de Luis Campos lui annonçant sa volonté de le faire venir au PSG : « Qu’est-ce que j’ai dit à Campos quand il m’a contacté ? C‘est la meilleure idée que tu as eue de ta carrière (il explose de rire)... Non, ce n’est pas vrai. Je lui réponds : incroyable, je suis partant. Il n’y a pas eu une seconde d’hésitation. Je lui ai fait répéter quand même, pour être sûr qu’il me parle bien du PSG. Surtout qu’au départ, il m’avait juste parlé d’un gros projet », explique Galtier.

« C’est donc ça le projet »