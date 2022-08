Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier dévoile les dessous de son arrivée à Paris

Publié le 5 août 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a vu de grands changements s’opérer en interne. Après l’éviction de Leonardo, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Campos. Mauricio Pochettino, alors sur la sellette, a lui aussi été remplacé par Christophe Galtier. D’ailleurs, le nouvel entraîneur parisien originaire de Marseille a révélé qu’il avait toujours été tenté par le PSG, avant de dévoiler les dessous de ses discussions avec Luis Campos précédant son arrivée à Paris.

Après une saison marquée par une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG était déterminé à apporter de grands changements en interne. Dans cette optique, la direction parisienne a décidé de se séparer de Leonardo pour mettre Luis Campos en place. Également sur la sellette, Mauricio Pochettino a lui aussi été remplacé. L’entraîneur argentin a été remercié et a vu Christophe Galtier lui succéder cet été. Un rêve devenu réalité pour le natif de Marseille.

PSG : Christophe Galtier a conquis Sergio Ramos https://t.co/KWfHnrRBJK pic.twitter.com/xlAFJVEjaW — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

«J’ai toujours voulu entraîner le PSG»

« Avec 100 % d’honnêteté, j’ai toujours voulu entraîner le PSG. Demandez à mon environnement familial... Évidemment, en tant que joueur, j’ai joué quelques PSG-OM, il y a aussi eu de belles confrontations quand j’y étais adjoint. Mais pour un Marseillais, j’ai toujours eu un regard différent sur ce qu’était le Paris Saint-Germain. Il n’y a aucune volonté de séduire ou de faire de la com dans ce que je vous dis. Si je ne l’ai jamais dit avant, c’est parce qu’on ne m’avait jamais posé la question » a confié Christophe Galtier dans un entretien pour Le Parisien .

«Il n’y a pas eu une seconde d’hésitation»

Par la suite, le nouvel entraîneur du PSG a dévoilé les dessous de ses discussions avec Luis Campos avant son arrivée dans la capitale : « Qu’est-ce que j’ai dit à Campos quand il m’a contacté ? C‘est la meilleure idée que tu as eue de ta carrière (il explose de rire)... Non, ce n’est pas vrai. Je lui réponds : incroyable, je suis partant. Il n’y a pas eu une seconde d’hésitation. Je lui ai fait répéter quand même, pour être sûr qu’il me parle bien du PSG. Surtout qu’au départ, il m’avait juste parlé d’un gros projet. C’est avant la dernière journée de championnat, alors que je suis dans un match décisif pour faire en sorte que l’OGC Nice termine 5e ou mieux, que je reçois l’alerte annonçant Luis Campos au Paris Saint-Germain. Là, je me dis c’est donc ça le projet. »

Le mercato est encore loin d’être terminé

Désormais, les deux hommes travaillent ensemble, notamment en cette période de mercato. D’ailleurs, Christophe Galtier a accueilli quatre nouveaux joueurs grâce à Luis Campos pour le moment avec Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Vitinha. Néanmoins, le conseiller sportif parisien ne compte pas s’arrêter là, surtout au vu de la récente sortie de Christophe Galtier en conférence de presse au sujet du mercato.