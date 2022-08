Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Ekitike et Sanches relancent la révolution de Campos

Publié le 10 août 2022 à 22h30 par La rédaction

Luis Campos a mis en place un loft d'indésirables au PSG. Le Portugais lance une véritable révolution dans le vestiaire parisien et cherche à se séparer des joueurs que Christophe Galtier n'utilisera pas au cours de la saison. Et avec les arrivées d'Hugo Ekitike et de Renato Sanches, la liste d'indésirables du PSG a gonflé.

Arrivé cet été en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos a lancé une incroyable révolution. En effet, il souhaite se débarrasser de tous les joueurs inutilisés par Christophe Galtier. Pour ce faire, il a installé un loft, qui écarte les indésirables de la vie du groupe professionnel. Les récentes arrivées d'Hugo Ekitike et de Renato Sanches agrandiraient d'ailleurs ce loft et enverraient deux nouveaux joueurs vers la porte de sortie.

Icardi et Dina-Ebimbe dans le loft ?

Le loft parisien aurait accueilli deux nouveaux membres. Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye auraient été rejoints par Mauro Icardi et Eric Junior Dina-Ebimbe selon les informations du journaliste de Saber Desfarges. Le retour en forme d'Hugo Ekitike et la signature de Renato Sanches auraient d'ailleurs poussés les deux joueurs vers la sortie, tout comme Idrissa Gueye. De son côté, Eric Junior Dina-Ebimbe a même déjà trouvé sa future destination.

La mise à l'écart d'Icardi et Dina Ebimbe provoquée par Ekitike et Sanches ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le jeune attaquant est parti pour rejoindre la Bundesliga et l'Eintracht Francfort. L'Equipe confirme également la mise à l'écart de Mauro Icardi et d'Eric Junior Dina-Ebimbe. Le PSG emploie donc la manière forte pour ces nouveaux départs après celui de Georginio Wijnaldum. Abdou Diallo pourrait, quant à lui prendre la direction de l'AC Milan, tandis qu'Ander Herrera préférerait rester dans la capitale. Julian Draxler est suivi par Newcastle, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais Luis Campos lorgne aussi sur de futures recrues.

Skriniar toujours attendu, Fofana aussi