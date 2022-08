Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos en rêve, Bernardo Silva va lui échapper

Publié le 14 août 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

Toujours à la recherche de renforts au milieu de terrain malgré les arrivées de Renato Sanches et Vitinha, Luis Campos aurait quelques noms en tête. Le conseiller sportif parisien rêve de faire venir Bernardo Silva dans la capitale. Toutefois, le Portugais est dans le viseur du FC Barcelone. Et plusieurs indices indiqueraient que le joueur de 28 ans est en train de prendre la direction de la Catalogne cet été.

Après Renato Sanches et Vitinha, le PSG voudrait toujours attirer d’autres renforts pour son milieu de terrain. Dans cette optique, Luis Campos travaille sur le dossier de Fabian Ruiz. Mais l’Espagnol n’est pas le seul joueur suivi par le conseiller sportif. Bernardo Silva est également sur la liste de Luis Campos comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Toutefois, le PSG fait face à une concurrence très sérieuse pour le joueur de Manchester City puisqu’il est aussi convoité par le FC Barcelone. Le Portugais est annoncé sur le départ depuis quelques semaines maintenant. Et au lendemain de la victoire 4-0 des Citizens contre Bournemouth, l’ancien de l’AS Monaco a livré un message fort sur les réseaux sociaux.

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 14, 2022

Un indice lâché par Bernardo Silva sur son avenir ?

« Une grande performance de la part de l’équipe et une ambiance fantastique. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui était au stade pour ces merveilleux moments d’amour et de soutien » a confié le joueur de Manchester City sur son compte Twitter ce dimanche. Un message qui s’apparente clairement à des adieux aux supporters Citizens avant son départ. D’ailleurs, une arrivée au FC Barcelone semble se préciser de plus en plus.

Une visite immobilière est prévue

Comme le rapporte le journaliste Gerard Romero, une date serait prévue au cours de la semaine à venir pour visiter les maisons aux alentours de Barcelone pour l’international portugais. La recherche d’un logement en Catalogne n’est clairement pas anodine, le joueur représenté par Gestifute (société fondée par Jorge Mendes) étant dans le radar du FC Barcelone cet été. Cela constituerait un indice de taille concernant la prochaine destination de Bernardo Silva.

Bernardo Silva est fou du Barça