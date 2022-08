Foot - Mercato - PSG

PSG : La tendance se confirme pour le mercato de Luis Campos

Publié le 14 août 2022 à 09h00 par Jules Kutos-Bertin

A trois semaines de la fin du mercato, le PSG continue d’explorer plusieurs pistes. Un défenseur central est ciblé mais la piste Skriniar ne fait que se compliquer. Au milieu, le feuilleton Fabian Ruiz touche à son but, alors que les priorités en attaque s’appellent Rafael Leao et Marcus Rashford.

Même si la saison a redémarré, le PSG est encore loin d’avoir clôturé son mercato. « Pour être prêts sur le plan technique, tactique et athlétique, il faudra injecter rapidement de la fraîcheur dans l’équipe car on a un calendrier très compact, c’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour éviter que mes joueurs soient dans le rouge », expliquait Christophe Galtier en conférence de presse. L’entraîneur du PSG espère encore trois recrues… à trois postes distincts !

La piste Skriniar se complique

Et d’après les informations de Canal +, qui vient confirmer la tendance de L’Equipe , cela commence par l’arrière-garde. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Presnel Kimpembe a choisi de poursuivre l’aventure avec le PSG en dépit des sollicitations de Chelsea et Thomas Tuchel. Malgré tout, Galtier attend du renfort. Depuis de longues semaines, Luis Campos planche sur le cas Milan Skriniar, un dossier de plus en plus épineux. L’Inter accepte de s’en séparer mais pas en-dessous de 70M€, un montant que n’est pas disposé à lâcher le PSG. D’autres dossiers ont été activés mais pour le moment, Christophe Galtier n’a rien à se mettre sous la dent.

Un troisième milieu recherché

Ensuite, le PSG espère toujours un milieu de terrain. Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, le club de la capitale voit le bout du tunnel dans le dossier Fabian Ruiz. Le joueur de Naples est déjà tombé d’accord avec le PSG, reste à trouver un compromis avec le club italien. D’après nos informations exclusives, Paris s’intéresse aussi à Bernardo Silva, le joueur de Manchester City. Mais actuellement, la piste la plus chaude mène à un attaquant.

Transferts - PSG : Coup de théâtre pour le départ de Navas https://t.co/h95cE9LHN6 pic.twitter.com/UyZCOyHqPO — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Leao et Rashford, priorités en attaque