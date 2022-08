Foot - Mercato - PSG

PSG : Sur le départ, Bernardo Silva lâche un message fort

Aujourd’hui à Manchester City, Bernardo Silva pourrait toutefois ne pas s’éterniser dans le nord de l’Angleterre. Courtisé par Luis Campos du côté du PSG, le Portugais est également la priorité du FC Barcelone sur ce marché des transferts. Au coeur des rumeurs, Bernardo Silva vient d’ailleurs de lâcher un message qui ne passe pas inaperçu.

Et si Bernardo Silva avait joué ce samedi son dernier match avec Manchester City ? Entré en jeu contre Bournemouth, le Portugais fait aujourd’hui l’objet de nombreuses rumeurs. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Luis Campos rêve notamment de le faire venir au PSG. Mais attention au FC Barcelone, qui est à fond sur le dossier Bernardo Silva actuellement.

L’avenir de Bernardo Silva fait donc énormément parler et ce dimanche, sur Twitter , le joueur de Manchester City a lâché un message qui en dit long. « Une grande performance de la part de l’équipe et une ambiance fantastique. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui était au stade pour ces merveilleux moments d’amour et de soutien », a posté Bernardo Silva. Un message en guise d’adieux aux fans de Manchester City ?

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b