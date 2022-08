Foot - Mercato - PSG

Neymar, Navas, Payet... Toutes les infos mercato du 14 août

Publié le 14 août 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 14 août 2022 à 12h00

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Dimitri Payet en danger à l'OM ? La réponse

Remplaçant pour le premier match de l'OM en Ligue 1, Dimitri Payet pourrait l'être de nouveau ce dimanche soir. Malgré tout, le capitaine de l'OM ne serait pas en danger quant à son avenir à Marseille. C'est du moins ce qu'affirme un intime du vestiaire de l'OM : « (Igor) Tudor veut travailler avec un groupe de 20 joueurs. Il compte utiliser les cinq changements, non pas en fonction d'un joueur en particulier, mais de l'aspect tactique ou de la gestion des événements. S'il estime avoir besoin d'un joueur à tel moment du match, il le mettra sur le terrain. Quant à (Dimitri) Payet, il est suffisamment intelligent pour comprendre la situation. Il sait que la saison va être longue et palpitante avec de belles choses à faire ». Pour en savoir plus, cliquez ici.

Keylor Navas a pris sa décision pour son transfert

Devenu numéro 2 dans les hiérarchie des gardiens du PSG, derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas aurait décidé de prendre le large lors de ce mercato estival. D'après L'Equipe , l'international costaricien serait prêt à quitter Paris pour rejoindre la Napoli, qui lui tendrait les bras depuis plusieurs semaines.



Les aveux de Christophe Galtier sur le transfert de Leandro Paredes

Entré en jeu face à Montpellier ce samedi soir, Leandro Paredes est encore dans le flou quant à son avenir au PSG. Interrogé après la rencontre, Christophe Galtier a lâché ses vérités sur la situation du milieu de terrain argentin : « La situation de Leandro n’est pas la même que celle de Mauro Icardi. Il est sollicité. Vitinha a pris un carton et Leandro a fait une bonne entrée à Clermont. Savoir ce qu’il va se passer avant la fin du mercato. Je sais que Leandro souhaite avoir du temps de jeu. C’est un très grand joueur. Il est dans un très bon état d’esprit ».



