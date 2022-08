Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La bombe de la presse anglaise sur Cristiano Ronaldo

Au lendemain de la claque reçue par Brentford (4-0), Manchester United pourrait prendre une énorme décision. Les Red Devils seraient prêts à résilier le contrat de leur superstar Cristiano Ronaldo. Une véritable bombe pour le futur de l'attaquant portugais qui souhaite quitter Manchester depuis le début du mercato et, qui pourrait finalement voir son club prendre une décision drastique à son encontre...

Manchester United connaît un début de saison catastrophique, dans la lignée de leur fin de saison précédente. Les Red Devils pointent à la dernière place du classement de Premier League après la claque infligée par Brentford (4-0). L'attitude de Cristiano Ronaldo est notamment remise en cause, et cela pourrait pousser les dirigeants mancuniens à prendre une décision XXL.

We understand Manchester United want to see a change in Cristiano Ronaldo's attitude or they may have to consider terminating his contract. 😳🔴 #MUFC pic.twitter.com/ydLgPSRaQn