Mercato - PSG : Une double transfert avec Kean proposé à Campos ?

Publié le 14 août 2022 à 15h30 par La rédaction

Placé sur la liste des indésirables de Luis Campos au PSG, Leandro Paredes serait toujours en attente de trouver son futur club. Alors que la Juventus serait déterminée à boucler le transfert de l'Argentin, elle compterait proposer un échange XXL au club parisien. Un chassé-croisé incluant Leandro Paredes et Moise Kean.

Le PSG continue de travailler sur le marché des transferts. Actuellement lancé dans une grande opération dégraissage, Luis Campos travaillerait pour trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs au sein du club. Parmi les joueurs ciblés pour un départ, on retrouve notamment Leandro Paredes. Malgré des entrées en jeu intéressantes en ce début de saison, l’international argentin pourrait changer d’air afin de trouver du temps de jeu, et la Juventus serait intéressée. D'ailleurs, Moise Kean pourrait être inclus dans la transaction pour faciliter le transfert de Leandro Paredes.

Moise Kean inclus dans le deal ?

En effet, comme révélé par Marco Barzaghi, la Juventus pourrait tenter une opération surprenante afin de réussir à boucler les négociations avec le PSG. En effet, les dirigeants Bianconeri souhaiteraient, en cas d’arrivée de Memphis Depay, inclure un certain Moise Kean dans les négociations. Une tentative étonnante, surtout quand on sait que Moise Kean est déjà passé par la case PSG. Reste à savoir si Paris est prêt à rapatrier l'international italien.

Une offre de 20M€ déjà prête pour Leandro Paredes

Avant d'être fixé, les dirigeants de la Juventus auraient déjà d’autres options en tête. En effet, en cas de refus du PSG de cette proposition incluant Moise Kean, les Bianconeri auraient déjà préparé une offre d’environ 20M€. Une proposition sous la forme d'un prêt avec une option d’achat, qui devrait être quasi-obligatoire au vu des demandes parisiennes. Toutefois, le dossier Leandro Paredes serait encore et toujours lié à celui d’Adrien Rabiot.

Contacts intensifiés entre Adrien Rabiot et Manchester United