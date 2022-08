Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette annonce retentissante sur le transfert de Skriniar

Publié le 14 août 2022 à 13h45 par La rédaction

Actuellement à la recherche d’un nouveau défenseur central pour renforcer le PSG, Luis Campos se serait lancé sur plusieurs pistes, dont Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter ne compte pas du tout laisser filer son défenseur slovaque cet été, comme l'a fait clairement savoir Simone Inzaghi.

Luis Campos continue de travailler sur le marché des transferts. Alors que plusieurs joueurs seraient en passe de quitter la capitale, notamment Leandro Paredes ou Keylor Navas, le consultant sportif du PSG serait toujours en train de travailler pour boucler a minima trois arrivées. En effet, un milieu de terrain, un attaquant et un défenseur central seraient toujours attendus à Paris d’ici la fin du mercato. Cependant, Luis Campos a reçu une très bien mauvaise nouvelle pour l'un de ces dossiers.

Milan Skriniar ne partira pas ?

Interrogé par Sky Sport après le match face à Lecce, l’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, est revenu sur le dossier Milan Skriniar. Pisté notamment par le PSG, l’international slovaque ne devrait pas quitter les Nerazzurri d’ici la fin du mercato : « Nous devons garder tous les joueurs. Nous allons signer un défenseur central de plus, et l’équipe ne changera pas. Je n’ai absolument aucune info de la part du club (pour Milan Skriniar et Denzel Dumfries ». V oilà qui devrait refroidir les ardeurs parisiennes…

Quelles pistes pour le PSG ?

La piste Milan Skriniar ayant pris du plomb dans l’aile, Luis Campos va devoir se tourner vers d’autres pistes. Celle menant à Wesley Fofana devrait être toute aussi difficile, Leicester restant sur ses positions et ne souhaitant pas vendre le jeune défenseur français. Tout récemment, Saber Desfarges annonçait que le PSG s’était lancé sur la piste d’un défenseur central de Ligue 1, en la personne d’Axel Disasi. Affaire à suivre…