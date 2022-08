Foot - Mercato - OM

OM : Un coup de tonnerre à prévoir pour Payet ? La réponse

Publié le 14 août 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Pour le premier match de la saison, Igor Tudor a préféré placer Dimitri Payet sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Alors que le coach de l'OM pourrait prendre la même décision pour la deuxième journée de Ligue 1, Dimitri Payet ne serait pas pour autant en danger quant à son avenir.

Lors de la réception de Reims, Igor Tudor a surpris tout le monde. En effet, le nouveau coach de l'OM a décidé de ne pas aligner Dimitri Payet dans son XI titulaire pour la première journée de Ligue 1. Un choix qui a payé, puisque les Marseillais l'ont emporté largement 4-1.

«S'il estime avoir besoin d'un joueur à tel moment du match...»

Interrogé sur ce choix, Igor Tudor s'est expliqué clairement. « Dimitri est un joueur important, c’est notre capitaine. Il s’agit simplement d’un choix pour le match d’aujourd’hui, la saison est longue. Les cinq changement changent le foot. Tout le monde est important maintenant » , a confié le coach de l'OM au micro de Prime Video avant le coup d'envoi d'OM-Reims, avant d'en remettre une couche en conférence de presse.

«Payet, il est suffisamment intelligent pour comprendre la situation»

« C'était mon choix, mais ça ne veut rien dire. La saison est longue. Dimitri s'est bien entraîné cette semaine, c'est un de nos capitaines. Il sera important pour nous cette saison » , a expliqué Igor Tudor, le coach de l'OM ce vendredi. Ce dimanche soir, ce dernier pourrait prendre la même décision et décider de se passer des services de Dimitri Payet au coup d'envoi face à Brest. Malgré tout, cette situation n'aurait pas d'incidence sur l'avenir de Dimitri Payet à l'OM.

«Il sait que la saison va être longue et palpitante avec de belles choses à faire»