OM : Après Alexis Sanchez, Pablo Longoria veut recruter un compère

Publié le 14 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’Alexis Sanchez s’installe tranquillement à l’OM, grâce au travail de Lucien Agoumé qui l’a incité à signer en faveur du club phocéen, Agoumé ne devrait pas faire le plaisir à Pablo Longoria de rejoindre Sanchez à l’Olympique de Marseille. L’ancien de Sochaux cultiverait le désir de s’engager en faveur de Lorient.

Alexis Sanchez n’a pas encore joué le moindre match avec l’OM, son arrivée dans la cité phocéenne ayant été officialisée en milieu de semaine. Néanmoins, l’ancien attaquant de l’Inter, du FC Barcelone et d’Arsenal fait déjà l’unanimité en interne. Et ce n’est pas Igor Tudor, son ancien coach, qui dira le contraire. « C'est un garçon que je n'ai entraîné que deux fois, du peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses en commun avec Ronaldo. Notamment du travail acharné, c'est quelqu'un qui se dédie vraiment à son travail ».

Agoumé a fait l’éloge de l’OM à Sanchez

Mais pourquoi avoir choisi l’OM ? Alexis Sanchez a tout d’abord avoué que c’était pour lui une question de challenge après avoir bien voyagé au cours de sa longue carrière. « C'est un défi personnel pour moi. J’ai joué en Italie, Espagne, Angleterre et donc pour moi venir en France c’est également un pas important » . Voici le message qu’Alexis Sanchez faisait passer en conférence de presse de présentation cette semaine. Avant d’ajouter le rôle phare que Lucien Agoumé, ancien de Sochaux et étant passé en prêt par le Stade Brestois la saison dernière où l’Inter l’a envoyé, a joué dans son processus de décision. « Pourquoi? Je vais vous l’expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un joueur français de l’Inter Milan qui s’appelle Lucien Agoumé. Il était à l’Inter Milan avec moi. Il m’en parlait tout le temps et me disait que l’Olympique de Marseille c’est le club numéro un en France. Il disait que tout le monde veut un jour jouer à l’Olympique de Marseille et que c’est la seule équipe à avoir gagner la Ligue des champions en France. J’ai commencé à analyser tout cela et à suivre un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas ».

Après Alexis Sanchez, place à Lucien Agoumé à l’OM ?

Président de l’OM, Pablo Longoria semblerait être bien déterminé à poursuivre son opération remodelage d’effectif. Et pour ce faire, le patron de l’Olympique de Marseille aurait des vues sur Lucien Agoumé. Le milieu de terrain formé à Sochaux et ayant enchaîné deux prêts, plairait particulièrement à Pablo Longoria qui, selon le Corriere dello Sport surveillerait l’évolution de sa situation à l’Inter.

Longoria devrait manquer le coche pour Agoumé