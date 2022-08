Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opportunité de présente pour le mercato de Campos

Publié le 14 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Malgré le transfert d’Arnaud Kalimuendo, qui a rejoint le Stade Rennais pour environ 25M€, le PSG espère toujours dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs indésirables à commencer de Mauro Icardi. L’Argentin aurait d’ailleurs deux nouvelles options sur le marché.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a rapidement affiché sa volonté d’alléger l’effectif. Un choix également affirmé par Christophe Galtier qui préfère s’entraîner avec un groupe restreint. Par conséquent, un groupe d’indésirables s’entraînent en marge de l’effectif. Un groupe au sein duquel Mauro Icardi est désormais présent.

Galtier ne compte plus sur Icardi

En conférence de presse, Christophe Galtier était d’ailleurs catégorique concernant son souhait de voir partir Mauro Icardi. « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière », assurait l’entraîneur du PSG.

Deux clubs en course pour le transfert d’Icardi ?