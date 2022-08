Foot - Mercato - PSG

PSG : Verratti salue l’état d’esprit de l’un de ses coéquipiers

Publié le 14 août 2022 à 10h15 par La rédaction mis à jour le 14 août 2022 à 10h19

Victorieux 5-2 face à Montpellier pour la première au Parc des Princes de la saison, le Paris Saint-Germain a pu compter une nouvelle fois sur un grand Neymar, auteur d'un match XXL ponctué par un doublé. Après la victoire parisienne, Marco Verratti n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier brésilien, faisant passer un message fort sur son avenir.

Après sa large victoire ce samedi soir face à Montpellier (5-2) lors de la 2e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader en championnat après cette deuxième victoire consécutive. Le PSG pouvait compter une nouvelle fois sur un grand Neymar, auteur d’un doublé. Kylian Mbappé, de retour de blessure, manquera l’ouverture du score sur penalty, mais inscrira son 1er but de la saison peu de temps après l’heure de jeu.

«Ce sont des joueurs qui sont très importants»

Auteur d’un doublé ce samedi soir, Neymar a montré une nouvelle fois qu’on pouvait compter sur lui. Le Brésilien en est déjà à cinq buts cette saison en Ligue 1. Ce qui n'a pas échappé à Marco Verratti.

«On a besoin de ces joueurs au maximum»