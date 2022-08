Foot - Mercato - OM

OM : Un plan clair est dévoilé pour le transfert de Dieng

Publié le 14 août 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Alors que Pablo Longoria aurait prévu l’arrivée d’un autre attaquant après le recrutement d’Alexis Sanchez et de Luis Suarez, un joueur offensif devrait être poussé vers la sortie cet été. Et ces dernières semaines, c’est le nom de Bamba Dieng qui est régulièrement évoqué sur le départ. Alors que le Sénégalais souhaiterait rester en Ligue 1, l’OGC Nice pourrait se positionner sur lui. Et le président niçois aurait un plan en tête.

Malgré les arrivées d’Alexis Sanchez et de Luis Suarez, Pablo Longoria voudrait encore recruter un attaquant. Ces derniers jours, c’est le nom de Gerard Deulofeu qui est revenu. Mais avec le recrutement d’un nouveau joueur offensif, un attaquant pourrait être poussé vers la sortie cet été. Le nom de Bamba Dieng est ainsi régulièrement évoqué en partance. En coulisses, les dirigeants de l’OM ne verraient pas d’un mauvais œil le départ de l’international sénégalais malgré le comportement exemplaire du joueur à l’entraînement. D’ailleurs, les prétendants se bousculeraient pour s’attacher ses services.

Dieng a l’embarras du choix...

Comme l'a rapporté L’Equipe ce samedi, Bamba Dieng aurait l’embarras du choix pour son avenir. Le Sénégalais éveillerait les convoitises de quelques clubs de Premier League comme Newcastle, Everton ou encore Fulham. Toutefois, l’attaquant de 22 ans aurait pris la décision de rester en France alors que la tendance penchait clairement vers un départ en Angleterre. Pablo Longoria va donc falloir trouver preneur en Ligue 1. Et quelques prétendants se seraient déjà présentés sur ce dossier.

... mais veut rester en Ligue 1

Toujours d’après L’Equipe , Lorient suivrait la situation de Bamba Dieng de près. Mais l’option la plus chaude mènerait à l’OGC Nice pour le joueur de l’OM. D’ailleurs, le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé que le club de la Côte d’Azur pourrait miser sur cette option cet été. Et le président de l’OGC Nice aurait un plan en tête pour attirer Bamba Dieng lors de ce mercato estival.

Nice n’est pas encore passé à l’action