OM : Longoria reçoit une réponse claire pour cette piste en attaque

Publié le 13 août 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Après les arrivées d’Alexis Sanchez et de Luis Suarez, Pablo Longoria serait toujours à la recherche de renforts offensifs pour l’OM. De ce fait, le président marseillais pourrait se tourner vers Gerard Deulofeu, qu’il suit depuis plusieurs mois maintenant. Cependant, l’Espagnol a livré un message très clair quant à son avenir.

Très actif sur le marché des transferts, l’OM s’est considérablement renforcé dans le secteur offensif. Le club phocéen a officialisé les arrivées d’Alexis Sanchez et de Luis Suarez. Mais Pablo Longoria ne compte pas vraiment s’arrêter là. Le président marseillais scruterait toujours le marché à la recherche de nouveaux renforts en attaque. De ce fait, Pablo Longoria pourrait se tourner vers une piste qu’il suit depuis un bon moment en la personne de Gerard Deulofeu. L’ancien du FC Barcelone est lié à l’OM depuis de nombreux mois maintenant. Et cette option serait en train de se confirmer très clairement dans l’esprit de Pablo Longoria.

L’OM suit toujours Deulofeu...

Comme le rapportait AS , l’OM garderait bien un œil sur Gerard Deulofeu après avoir officialisé l’arrivée d’Alexis Sanchez. Pablo Longoria continuerait de suivre cette piste de longue date. Et son intérêt serait toujours d’actualité. Par ailleurs, la presse française est venu confirmer cette tendance.

... mais la concurrence est rude

En effet, Foot Mercato affirme que le président de l’OM convoiterait toujours Gerard Deulofeu. Pablo Longoria se tiendrait à l’affût, même si la concurrence serait assez conséquente dans ce dossier. AS évoquait un intérêt de Villarreal, de Naples, du Torino et de l’Atalanta. De son côté, Foot Mercato s’est permis de contacter l’agent de Gerard Deulofeu afin de faire un point sur l’avenir de son client. « Nous avons plusieurs options. Mais nous n’excluions pas de rester une saison de plus à l’Udinese » a-t-il expliqué.

«Il me reste deux ans de contrat»