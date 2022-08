Foot - Mercato - OM

Déjà comparé à Ronaldo, Alexis Sanchez fait l’unanimité à l’OM

Publié le 12 août 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 12 août 2022 à 20h30

Joueur de l’OM depuis ce mercredi, Alexis Sanchez a reçu un accueil bouillant lors de son arrivée à Marseille. Alors qu’il sera convoqué dans le groupe de ce dimanche pour affronter Brest, l’international chilien semble déjà adopté par son nouveau club. Jordan Veretout et Igor Tudor sont sous le charme.

Cet été, Pablo Longoria souhaitait absolument recruter un gros nom pour l’OM. A moins de trois semaines de la fin du mercato, le président marseillais a réussi son coup. Après avoir observé les situations de Paulo Dybala et Memphis Depay, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’Alexis Sanchez. Libéré par l’Inter Milan, l’international chilien s’est engagé dans la foulée avec l’OM pour une saison + une autre en option.

Alexis Sanchez déjà adopté

A peine arrivé, Alexis Sanchez figurera dès ce dimanche dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Brest. Présent ce vendredi en conférence de presse, Igor Tudor a fait le point sur l’état de forme du Chilien : « C'est un joueur qui a toujours été très professionnel. Il s'est toujours bien entraîné, même quand il ne jouait pas. Et ça, ça peut faire la différence. L'année dernière, ce qu'il a montré sur les matchs qu'il a joués m'a beaucoup plu. C'est vrai qu'il n'a pas joué durant la préparation avec l'Inter. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme tout de suite, ça peut prendre environ un mois je pense. Mais à partir de ce moment-là, il sera prêt ».

Veretout est persuadé qu’il va réussir à l’OM

Avant de disputer ses premières minutes sous le maillot de l’OM, Alexis Sanchez semble déjà adopté par ses nouveaux coéquipiers. « Alexis Sanchez est un top joueur, il l’a démontré auparavant dans tous les clubs où il a joués. Il va se sentir chez lui ici, il va nous apporter son expérience, il est très fort. On s’est fait sortir en Coupe à cause de lui l’an dernier. C'est un grand joueur, petit par la taille mais grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il prend la profondeur et donne tout pour son équipe. Les supporters ne peuvent que l'aimer et j'espère qu'il va marquer beaucoup de buts au Vélodrome », a annoncé Jordan Veretout, lui aussi présent en conférence de presse.

« Il y a des choses en commun avec Ronaldo »