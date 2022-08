Foot - Mercato

Ça bouge pour Cavani, vers un incroyable retour en Ligue 1 ?

Publié le 14 août 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Libre de tout contrat après avoir mis fin à son parcours à Manchester United, Edinson Cavani est en discussion avec de nombreuses équipes, notamment avec l'OGC Nice. A la recherche d'un attaquant, le club azuréen serait revenu à la charge dans ce dossier. En cas d'accord, l'attaquant uruguayen pourrait faire son retour en Ligue 1, deux ans après son départ du PSG.

A l'instar de Marcelo par exemple, Edinson Cavani n'a toujours pas trouvé de club, alors que la nouvelle saison vient de débuter. Libre depuis son départ de Manchester United durant l'été, l'international uruguayen discute avec de nombreuses équipes sud-américaines et européennes. En Ligue 1, une formation tenterait de le recruter.

L'OGC Nice revient à la charge pour Cavani

Ce club serait l'OGC Nice comme le confirme Fabrice Hawkins. Selon le journaliste, la formation entraînée par Lucien Favre serait revenue à la charge et aurait repris les discussions avec Cavani, après avoir essuyé le refus de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). A noter que Bamba Dieng (OM) serait aussi présent sur la short-list de l'OGC Nice.



