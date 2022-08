Foot - Mercato - PSG

PSG : Tensions, penalty... Mbappé a réclamé le transfert de Neymar

La démonstration du PSG ce samedi soir face à Montpellier a été entachée par l'attitude de Kylian Mbappé. Une polémique a éclaté entre le Français et Neymar. Les raisons de l'agacement de Mbappé étaient floues, elles sont maintenant confirmées. Neymar aurait été mis au courant d'une demande de l'attaquant français auprès de sa direction...

Kylian Mbappé est apparu très frustré après son pénalty manqué. Des problèmes personnels étaient évoqués, mais il s'agirait plutôt d'un problème en interne avec Neymar. Le Brésilien a d'ailleurs liké plusieurs tweets après la rencontre, incriminant le natif de Bondy...

Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant). Pas plus compliqué que ça. — Romain Molina (@Romain_Molina) August 14, 2022

Mbappé aurait demandé le départ de Neymar !

La raison de l'agacement de Kylian Mbappé aurait été trouvée. Romain Molina révèle que l'attaquant français aurait exigé à sa direction de vendre Neymar durant le mercato, sans se douter que ce dernier allait être mis au courant... Une situation embarrassante qui devrait nourrir de nombreux problèmes entre les deux joueurs.

