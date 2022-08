Foot - PSG

Neymar, Mbappé... Galtier a un cas sensible à gérer en interne

Publié le 14 août 2022 à 13h35 par Dan Marciano

La guerre des egos refait de sienne au PSG. Auteur d'un doublé face à Montpellier ce samedi (victoire 5-2), Neymar semble vouloir être désigné tireur numéro un de penalty. Problème, Kylian Mbappé a bien l'intention de faire gonfler ses statistiques et se mettre en évidence dans cet exercice. Sur les réseaux sociaux, les likes du Brésilien laissent apparaître quelques tensions entre les deux hommes.

Le retour du penaltygate ? En 2018, des tensions étaient apparues dans le vestiaire du PSG, notamment entre Neymar et Edinson Cavani. La raison ? Une simple histoire de penalty. Le Brésilien avait refusé de laisser son coéquipier tirer au but, afin de faire gonfler sa feuille de statistiques. Dépassé, Unai Emery n'avait pu apaiser les tensions. Finalement, les deux hommes s'étaient expliqués, mais les souvenirs de cet épisode sont encore présents dans le vestiaire. Surtout depuis ce samedi, et la rencontre face à Montpellier. En première période, Kylian Mbappé avait obtenu un penalty, mais avait buté sur Jonas Omlin. Quelques minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre pointait, une nouvelle fois, du doigt, le point de penalty. Mais cette-fois ci, Neymar ne laissait pas le choix à son coéquipier et en profitait pour inscrire un nouveau but.

PSG : La vérité éclate sur la colère de Kylian Mbappé https://t.co/qpuWCzTFQP pic.twitter.com/iWVcLpogii — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Des tensions entre Neymar et Mbappé ?

Cette histoire aurait pu se terminer là, mais Neymar s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux après cette rencontre. Le Brésilien a aimé plusieurs commentaires, qui font référence à cet épisode. « Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! » peut-on lire sur l'un des tweets likés par le joueur auriverde .

Galtier justifie son choix après le match contre Montpellier

Questionné sur la concurrence entre Neymar et Kylian Mbappé, Christophe Galtier a refusé de trancher pour la suite de la saison. « Pour ce match là, c'était l'ordre choisi. Kylian a tiré le premier. C'était logique que ce soit Neymar ensuite. On verra pour la suite » a déclaré l'entraîneur du PSG. Cadre du vestiaire, Presnel Kimpembe a, de son côté, appelé au calme et à la cohésion.

« Le plus important c’est l’esprit d’équipe »