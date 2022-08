Foot - PSG

La vérité éclate sur la colère de Kylian Mbappé

Publié le 14 août 2022 à 10h00 par Dan Marciano mis à jour le 14 août 2022 à 10h41

Kylian Mbappé a surpris ce samedi soir. Sa partie a été réussie, mais le joueur français est apparu agacé lors de la rencontre face à Montpellier, n'hésitant pas, par moment, à manifester sa colère. Après la victoire du PSG face à Montpellier (5-2), son entourage a expliqué son comportement. Selon des proches de Mbappé, il a longtemps hésiter à faire l'impasse sur ce match en raison de soucis personnels.

Le PSG continue de dérouler. Après une victoire écrasante sur Clermont samedi dernier (0-5), le club de la capitale a, une nouvelle fois, régalé. Devant le public du Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont déroulé face à Montpellier (5-2). Neymar, Renato Sanches et Kylian Mbappé ont trouvé le chemin des filets. Meilleur buteur du championnat la saison dernière, l'international français a ouvert son compteur but ce samedi. Mais sa jolie prestation est passée au second plan en raison de son attitude étrange sur le terrain.

Mbappé agacé sur le terrain

Auteur d'une belle performance après avoir ressenti des douleurs aux adducteurs il y a quelques jours, Kylian Mbappé a surpris les observateurs. Vraisemblablement agacé, le joueur n'a pas hésité, par moment, à manifester sa colère comme lorsque Vitinha décidait de l'ignorer pour servir Lionel Messi. Tête basse, le joueur a paru absent, comme perturbé par des éléments extérieurs. Après la rencontre, son entourage a expliqué son attitude.

L'entourage de Mbappé évoque des problèmes personnels

Contacté par RMC Sport, son clan a admis qu'il avait pensé à déclarer forfait pour cette rencontre de championnat. Non pas en raison de douleurs aux adducteurs, mais de soucis personnels. Son entourage n'a pas souhaité rentré dans les détails, mais ces problèmes ont réussi à perturber Kylian Mbappé, remplacé en fin de rencontre par Pablo Sarabia. Après la victoire de son équipe, Christophe Galtier n'a pas souhaité s'attarder sur le comportement de Kylian Mbappé.

Galtier vole au secours de Mbappé