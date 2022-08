Foot - PSG

PSG : Les vérités de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or

Publié le 13 août 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Cette année, le Ballon d’Or semble plus que jamais promis à Karim Benzema. Auteur d’une année 2022 impressionnante avec le Real Madrid, le Français est parti pour être sacré d’ici quelques semaines. De son côté, Kylian Mbappé, qui fait partie des 30 nommés, devra attendre encore un peu avant de soulever son premier Ballon d’Or. Un trophée sur lequel s’est longuement confié le joueur du PSG.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que Kylian Mbappé est annoncé comme le futur meilleur joueur du monde. Un statut qui appelle forcément le crack du PSG à remporter plusieurs fois le Ballon d’Or, à l’instar de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ces dernières années. Toutefois, pour Mbappé, cela ne sera le cas en 2022 alors que le trophée est promis à Karim Benzema. Mais à l’avenir, le Parisien a tout pour en remporter plusieurs. Et ce samedi, pour France Football , Kylian Mbappé s’est livré sur la plus belle des distinctions personnelles pour un joueur de football.

Mercato - PSG : Les révélations de Mbappé sur sa prolongation https://t.co/kWMun9VbGw pic.twitter.com/yCHZGnxIlM — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

« J'ai eu très vite envie d'un Ballon d’Or »

« A partir de quand je me suis imaginé remporter le Ballon d’Or ? Très tôt. Quand tu es jeune, il ne faut pas limiter ses rêves. Petit, tu ne rêves pas « petit » ou de remporter la Coupe départementale. Moi, en tout cas, j'ai toujours rêvé très haut. Et, forcément, j'ai eu très vite envie d'un Ballon d'Or. Comme beaucoup de gamins, j'en suis sûr. Sauf qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui osent l'avouer... (Il pouffe.) Mais moi, ça ne me gêne pas », a d'abord lâché Mbappé.

« Moi, je l'avoue : j'y pense »

Et pour remporter le Ballon d’Or, Kylian Mbappé a notamment une stratégie : frapper fort quelques jours avant les votes. Le joueur du PSG a ainsi pu expliquer : « Réussir un quadruplé quelques jours avant la clôture des votes ne peut pas te faire de mal, même si je sais que désormais c'est la saison passée qui est prise en compte. Mais une perf retentissante peut avoir une influence sur un votant, j'en suis convaincu. Moi, je l'avoue : j'y pense. Et je ferai tout pour me faire remarquer à cette période. C'est humain, non ? Ça te permet de rajouter une motivation individuelle précise dans des saisons qui sont très longues. Il faut savoir s'inventer des challenges et la course au Ballon d'Or en est un, forcément. Attention : il ne s'agit pas de jouer « pour » le Ballon d'Or, car c'est mal vu dans ton équipe. On joue « avec » le Ballon d’Or ».

« Je suis un candidat plus crédible, plus sérieux »

Il n’empêche que pour le moment, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le Ballon d’Or. A ce propos, il a d’ailleurs confié : « Comment expliquer que je n’ai toujours pas remporter le Ballon d’Or ? Je considère que ma période 18-21 ans m'a permis de me stabiliser dans le Top 10. Je n'étais pas un joueur suffisamment « impactant ». Depuis deux ans, je pense en revanche que j'ai franchi un palier, j'ai un statut plus affirmé sur un terrain, je me débrouille mieux dans les matches couperets. Bref, je suis un candidat plus crédible, plus sérieux. Avant, j'étais une curiosité, et ma place dans le Top 10 était une récompense. Maintenant, j'ai envie, forcément, de plus. C'est un long processus. Je crois que désormais je fais partie des quatre-cinq noms qui reviennent régulièrement ».

Et si Mbappé n’avait pas de Ballon d’Or ?