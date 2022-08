Foot - PSG

PSG : Galtier va-t-il pouvoir gérer le grand retour de Mbappé ?

Publié le 12 août 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Absent en ce début de saison, Kylian Mbappé devrait faire son retour avec le Paris Saint-Germain pour la deuxième journée de Ligue 1, avec la réception de Montpellier au Parc des Princes. Ce retour pourrait toutefois être assez compliqué à gérer, puisque jusque-là son équipe s’est très bien débrouillée sans lui, notamment grâce à un Neymar et un Lionel Messi de gala.

Les problèmes de riches ont émaillé l’histoire du PSG version QSI. Du duel entre Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic, jusqu’à l’alternance compliquée entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, les Parisiens ont souvent dû régler des problèmes que bien d’autres clubs auraient aimé avoir. Cette époque est toutefois révolue, puisque la nouvelle direction du PSG réclame la sérénité, dans un club qui n’a que trop connu la polémique ces dernières années. Mais comment apaiser les choses, avec autant de grands noms ? C’est notamment le cas en attaque, où le PSG peut compter sur trois des meilleurs joueurs de la planète, soit Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Ce dernier n’a pas encore fait son apparition dans le nouveau PSG version Luis Campos et Christophe Galtier, mais pourrait bientôt le faire face à Montpellier, après avoir vraisemblablement réglé ses problèmes d’adducteurs.

Au PSG on a enfin vu le vrai Messi, mais...

Mais comment va se passer le retour de Kylian Mbappé ? Car pour la première fois depuis un an, on a enfin vu le véritable Lionel Messi au PSG, avec notamment une superbe prestation lors de la large victoire sur Clermont (5-0). Il faut dire que l’équipe semblait clairement s’être mise au service du septuple Ballon d’Or, avec un Pablo Sarabia qui n’a pas hésité à se sacrifier en phase défensive. Pas sûr que Mbappé, fort d’un tout nouveau contrat mais surtout d’un nouveau statut de pilier central du projet parisien, accepte de se sacrifier de la sorte.

Neymar est-il capable d’exister dans l’ombre de Mbappé ?

Ces questionnements peuvent également être faits avec Neymar, lui aussi très bon depuis le début de la saison. Après une nouvelle année compliquée et des flots de critiques, le Brésilien semble avoir été poussé vers la sortie cet été au PSG, sans succès. Désormais, il s’est lancé dans une mission séduction et quoi de mieux que de se mettre au service de Lionel Messi, avec qui il a remporté une Ligue des Champions en 2015, au FC Barcelone ? Mais comment faire avec un Kylian Mbappé qui lui ferait de l’ombre et qui la saison dernière l’a d’ailleurs totalement éclipsé ?

« Ils ont l’habitude de jouer ensemble, tous les 3 »