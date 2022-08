Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le vrai Lionel Messi est enfin arrivé au PSG

Publié le 7 août 2022 à 19h35 par Axel Cornic

Après une première saison très compliquée et même un flot de critiques de la part de ses propres supporters, Lionel Messi semble renaitre au Paris Saint-Germain. A son avantage lors du Trophée des Champions (victoire 4-0 sur le FC Nantes), le septuple Ballon d’Or a confirmé sa bonne forme pour la première rencontre de Ligue 1 contre Clermont, où il a marqué un doublé (0-5).

Ce samedi soir, le stade Gabriel-Montpied ressemblait presque au Camp Nou. Au terme d’un match mené de main de maitre par le PSG, des ovations sont tombés des travées de l’enceinte clermontoise, totalement acquise à la cause d’un Lionel Messi éblouissant. L’Argentin a en effet réalisé une excellente rencontre avec un but offert par Neymar à la 80e minute, mais surtout une incroyable réalisation six minutes après, qui s’est terminée sur une retournée face au gardien. Un Messi totalement différent de celui que l’on a vu trainer son spleen tout au long de la saison dernière et qui a signé l’un des pires bilans de sa carrière avec 10 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues.

Mercato - PSG : À Paris, Lionel Messi peut enfin souffler https://t.co/7SwkhvY0ll pic.twitter.com/zlLswwps1f — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

« Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi »

Forcément, le premier satisfait après cette rencontre n’était autre que Christophe Galtier, qui pour certains pourrait bien être le grand artisan de la renaissance de Lionel Messi. « J'ai échangé avec Leo pendant notre séjour au Japon et avec le secteur défensif aussi pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps » a déclaré le coach du PSG, lors de la conférence de presse qui a suivi la première victoire de la saison en Ligue 1. « Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre, la manière dont il se positionne pour jouer, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs autour de lui. Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi ».

« J'ai de la chance, je suis payé pour voir des joueurs comme ça »

La prestation de Lionel Messi a même impressionné ses adversaires, avec Pascal Gastien qui n’a pas tari d’éloges au sujet de son deuxième but. « On peut payer pour voir des joueurs comme ça ! Moi j'ai de la chance, je ne paie pas, je suis payé pour voir des joueurs comme ça. Paris est prêt » a expliqué l’entraineur de Clermont, qui voit le PSG encore imposer sa loi cette saison en Ligue 1. « Je pense qu'ils seront encore champion de France et nous lutterons pour le maintien. Du bord du terrain, cela allait très vite. Ils sont impressionnants. S'ils continuent comme cela, ils ne seront pas loin de leur objectif ».

L’état de grâce va-t-il continuer avec le retour de Mbappé ?

Le deuxième but de Lionel Messi face à Clermont a également fait le tour de la planète en seulement quelques heures et forcément les hommages se sont multipliés, avec la presse catalane qui n’a pu s’empêcher d’avoir un pincement au cœur. Mais n’est-ce pas trop tôt pour s’enflammer ? Car il ne faut pas oublier que ce samedi soir manquait une autre star du PSG, peut-être la plus grande de toutes, avec Kylian Mbappé. Ce dernier fera-t-il les mêmes efforts que Pablo Sarabia, qui a souvent reculé jusqu’à la hauteur du milieu de terrain pour défendre et laisser donc Messi devant ? Rien n’est moins sûr, mais Christophe Galtier devra forcément trouver une solution pour pouvoir continuer à voir le meilleur Messi, sans que cela n’impacte l’équilibre de l’équipe.