Mercato - PSG : Campos proche de boucler un double coup XXL ?

Alors que le Paris Saint-Germain et le Napoli essaient toujours de s’entendre dans le dossier Navas-Ruiz, le club italien serait très optimiste quant à l’arrivée très prochaine du gardien parisien. L’arrivée du milieu napolitain au PSG devrait également être officialisée très prochainement.

Toujours dans l’optique de continuer à se renforcer d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain est fortement intéressé par le milieu de terrain Fabian Ruiz. Du côté de Naples, l’intérêt pour Keylor Navas s’intensifie de plus en plus et son arrivée pourrait bien se concrétiser.

Napoli are working to complete Tanguy Ndombele deal next week. Verbal agreement in place with Tottenham on loan with buy option, details still discussed with the agents on personal terms 🚨⚪️ #THFCNapoli are also optimistic for Keylor Navas... and then Fabian Ruiz to PSG, soon. pic.twitter.com/BVBObno2OO