Mbappé, Neymar... Galtier explique son choix pour les penaltys

Publié le 14 août 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG a obtenu deux penaltys : un premier manqué par Kylian Mbappé et un second transformé par Neymar. Après le carton parisien face à Montpellier (5-2), Christophe Galtier a justifié son choix de laisser tirer son numéro 7 le premier coup de pied de réparation au Parc des Princes.

Ce samedi soir, le PSG n'a laissé aucune chance à Montpellier. En effet, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés largement (5-2) face au MHSC au Parc des Princes, et ce, grâce à des réalisations de Neymar - qui a inscrit un doublé - Kylian Mbappé et de Renato Sanches (Falaye Sacko a inscrit un but contre son camp).

«Pour ce match-là, c'était l'ordre choisi»

Malgré sa réalisation, Kylian Mbappé ne semblait pas être dans son assiette ce samedi soir. Pour son premier match officiel de la saison, le numéro 7 parisien montrait des signes de frustration et d'agacement, notamment après son penalty manqué.

«On verra pour la suite»