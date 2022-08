Foot - PSG

Galtier lâche ses vérités sur la colère de Mbappé

Publié le 14 août 2022 à 08h30 par Dan Marciano mis à jour le 14 août 2022 à 08h34

Absent de la première journée de Ligue 1 en raison de douleurs aux adducteurs, Kylian Mbappé a fait ses débuts en championnat cette saison. La star française a réussi sa partie, inscrivant le premier but de sa saison. Toutefois, le joueur a semblé parfois déconnecté sur le terrain. Après la victoire de son équipe face à Montpellier (5-2), Christophe Galtier s'est exprimé sur le retour de son buteur.

Kylian Mbappé a fait son grand retour au Parc des Princes, près de trois mois après l'annonce de sa prolongation. Suspendu pour le Trophée des champions et absent lors de la première journée de championnat face à Clermont en raison de douleurs aux adducteurs, le joueur français a enfin débuté sa saison sous les ordres de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Aligné sur le côté gauche de l'attaque aux côtés de Lionel Messi et de Neymar, Mbappé a réussi sa partie et a participé grandement à la victoire du PSG face à Montpellier (5-2), même si son attitude a été source d'interrogations.

Un retour contrasté pour Mbappé

En forme après avoir préparé son retour au Camp des Loges, Kylian Mbappé a inscrit le premier but de sa saison à la 69èmeminute. La star française aurait pu ouvrir son compteur de but bien plus tôt si Jonas Omlin n'avait pas détourné son penalty en première période. Comme à son habitude, le champion du monde a provoqué et a idéalement servi ses partenaires. Mbappé a été impliqué sur trois autres buts de son équipe. Une partie rassurante pour le buteur, qui a laissé sa place à Pablo Sarabia à la 86ème minute. Malgré ces bonnes statistiques, le joueur du PSG est apparu parfois absent, parfois agacé. Interrogé en fin de rencontre sur la partie de son ailier, Christophe Galtier a préféré s'attarder sur sa forme physique.

« Je savais que cela serait compliqué pour lui »

Questionné après la victoire de son équipe sur les débuts de Kylian Mbappé, Christophe Galtier confirme qu'il manquait de rythme après avoir loupé les deux premiers matches officiels de cette saison. « Kylian Mbappé n'avait plus joué depuis trois semaines, après avoir eu peu de minutes lors de trois matches de préparation. Sur le plan physique, je savais que cela serait compliqué pour lui. C'est normal, il doit prendre le rythme » a déclaré l'entraîneur du PSG au micro de Canal +.

« Il faut un peu de temps pour trouver 100 % de ses capacités athlétiques »