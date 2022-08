Foot - PSG

Neymar et Messi absents du Ballon d’Or, Mbappé challenge Benzema

Après une première saison très difficile avec le PSG, Lionel Messi n’a pas été nommé dans les 30 candidats au Ballon d’Or, un événement pour le septuple vainqueur du trophée. Neymar est lui aussi absent. Kylian Mbappé est le seul joueur parisien dans la liste, il fera face à Karim Benzema, grand favori.

Même si le règlement du Ballon d’Or a changé, l’ambition reste la même, surtout pour les stars du PSG : être le plus haut possible. Septuple vainqueur du trophée, Lionel Messi a fait du Ballon d’Or l’un de ses objectifs annuels. Mais pour cette première saison sous le maillot du PSG, l’Argentin a été très loin de son niveau habituel.

Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a eu du mal à s’intégrer dans ce nouvel environnement. Malgré un but qui l’a délivré contre Manchester City, la suite n’a pas été simple, à l’image du 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec son pénalty manqué au match aller.

📣 @KMbappe fait partie des 30 joueurs nommés pour remporter le #BallonDor 2021-2022. @nunomendes_25 est en course pour le #TropheeKopa, et les attaquantes de l'équipe féminine @kady944 et @MarieKatoto pour le Ballon d'Or féminin. 🔴🔵