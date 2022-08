Foot - PSG

PSG : Voilà pourquoi Messi est absent des nommés au Ballon d’Or

Publié le 14 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Ça y est, les 30 nommés au Ballon d’Or sont connus. Grand favori pour cette édition 2022, Karim Benzema est là, en revanche, il a des absences qui font parler, comme de celle de Lionel Messi. Tenant du titre et septuple Ballon d’Or, le joueur du PSG n’a pas été nommé. Un choix fort qui a été justifié.

Qui succèdera à Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or en 2021 ? Les 30 nommés ont été révélés. Pour cette année, Karim Benzema fait office de grand favori alors que Sadio Mané pourrait aussi être un sérieux outisder. En revanche, Messi ne pourra pas défendre ses chances pour conserver son Ballon d’Or. Le joueur du PSG n’a en effet pas été nommé par France Football.

« Il est redevenu un peu un joueur ordinaire »

Forcément, cette absence de Lionel Messi au Ballon d’Or fait énormément parler. Cela fait depuis 2005 que l’Argentin n’a plus été sélectionné. Rédacteur en chef adjoint de France Football , Emmanuel Bojan s’est alors expliqué, confiant pour franceinfo : « Il nous avait habitué à l'extraordinaire et là, il est redevenu un peu un joueur ordinaire. (…) Désormais, la performance individuelle prime sur la performance collective. Le critère de l'ensemble de la carrière n'est plus pris en compte. Evidement, Lionel Messi fait partie des discussions et était très proche des 30 ».

