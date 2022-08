Foot - Mercato - PSG

Une opération XXL de Luis Campos plombée par Aubameyang ?

Publié le 15 août 2022 à 16h45 par Quentin Guiton

Le PSG souhaite encore recruter un milieu d’ici la fin du mercato. Si Fabian Ruiz est annoncé toujours plus proche, Luis Campos a un rêve : Bernardo Silva. Seulement, le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier car le FC Barcelone en fait aussi sa priorité. Et si le non-départ de Frenkie de Jong bloquait la signature du Portugais en Espagne, les Catalans auraient trouvé une solution alternative…

Le club a été clair. Avant la fin du mercato, le PSG veut encore recruter un milieu de terrain malgré les arrivées de Vitinha et Renato Sanches cet été. Et Fabian Ruiz (Naples) est bien parti pour être ce joueur. Mais comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, Luis Campos nourrit un autre rêve en parallèle : attirer Bernardo Silva. Seulement, le FC Barcelone fait aussi le forcing pour le recruter. D’ailleurs, le Lusitanien de Manchester City serait fou des Blaugrana et des négociations seraient en cours.

Mercato - PSG : Campos et Barcelone mis sous pression pour Bernardo Silva https://t.co/ZDqzkJ4D6C pic.twitter.com/NdSBfMIRqD — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Sans départ de de Jong, pas d’arrivée de Silva ?

Gerard Romero révélait même récemment que Bernardo Silva avait prévu de visiter des logements autour de Barcelone cette semaine. Seulement, pour acheter Bernardo Silva, le Barça devrait vendre Frenkie de Jong. Mais le Néerlandais n’a toujours pas bougé et compterait bien rester. D’où le blocage dans le dossier Bernardo Silva. Une aubaine pour Luis Campos.

Aubameyang, la clé pour Silva ?