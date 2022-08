Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offensive finale imminente pour ce transfert à 60M€

Publié le 15 août 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva est suivi de près par le PSG. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier pourrait voir le FC Barcelone lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier. Alors que Bernardo Silva voudrait signer au Barça, Xavi serait sur le point de lancer son offensive finale, qui pourrait avoisiner les 60M€, plus bonus.

Arrivé il y a peu au PSG, Luis Campos a déjà frappé un grand coup sur le marché. En effet, le nouveau conseiller football parisien a déjà bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et de Renato Sanches. Alors qu'il reste encore deux semaines de marché environ, Christophe Galtier a fait clairement savoir qu'il aimerait voir Luis Campos lui offrir trois nouveaux joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant.

Luis Campos rêve d'attirer Bernardo Silva vers le PSG

Sachant qu'il a déjà identifié plusieurs cibles pour satisfaire les demandes de Christophe Galtier, Luis Campos a également un rêve sur le marché. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG serait déterminé à boucler le transfert de Bernardo Silva - qui évolue au milieu de terrain actuellement, mais qui a déjà été utilisé sur les ailes en attaque - cet été. Toutefois, Luis Campos doit se frotter à un adversaire redoutable sur ce dossier : le FC Barcelone. D'ailleurs, le club emmené par Xavi aurait les faveurs de Bernardo Silva actuellement.

Le Barça va lancer son offensive finale pour Bernardo Silva

Alors que Bernardo Silva voudrait à tout prix signer au FC Barcelone, Joan Laporta aurait déjà fait un grand pas sur ce dossier. En effet, le président du Barça serait en contact avec l'international portugais et son agent depuis plusieurs semaines. Et grâce à son travail, Joan Laporta aurait déjà trouvé un pré-accord avec Jorge Mendes, le représentant de Bernardo Silva, d'après Sport.es.

Un transfert à 60M€, plus bonus, pour Bernardo Silva ?