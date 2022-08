Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos et Barcelone mis sous pression pour Bernardo Silva

Publié le 15 août 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Malgré les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, Luis Campos souhaite toujours renforcer le milieu de terrain du PSG. Dans cette optique, le conseiller sportif parisien rêve de faire venir Bernardo Silva dans la capitale comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Toutefois, Manchester City pourrait bien compliquer les choses dans ce dossier, alors que le FC Barcelone est également de la partie.

Alors que Renato Sanches et Vitinha ont déjà rejoint les rangs du PSG au milieu de terrain, Luis Campos souhaiterait intégrer d’autres joueurs dans l’entrejeu de Christophe Galtier. De ce fait, le conseiller sportif parisien travaillerait sur le transfert de Fabian Ruiz. Mais en plus de l’Espagnol, Luis Campos rêve d’attirer Bernardo Silva dans la capitale comme Le10Sport.com a pu le révéler en exclusivité. Mais le PSG ne serait pas le seul club à convoiter le Portugais puisque le FC Barcelone serait également de la partie. Néanmoins, Manchester City pourrait bien compliquer les choses dans ce dossier.

Manchester City ne va pas faciliter les choses pour le transfert de Bernardo Silva...

Selon les informations de SPORT , Manchester City ne devrait pas faciliter la tâche au FC Barcelone pour le transfert de Bernardo Silva. Jusqu’à présent, les Citizens n’auraient reçu aucune offre pour le Portugais et les négociations n’auraient pas encore débuté, contrairement à ce qui a été annoncé récemment. Le club de Premier League n’aurait eu aucun contact que ce soit avec le FC Barcelone ou Jorge Mendes (l’agent de Bernardo Silva) non plus. De son côté, Manchester City compterait toujours sur Bernardo Silva. Le milieu de terrain de 28 ans serait encore considéré comme un joueur important de l’effectif de Pep Guardiola. Par ailleurs, le temps ne joue pas non plus en la faveur des prétendants de Bernardo Silva.

... et pourrait se résoudre à garder le joueur

En effet, Manchester City estimerait que le dossier ne peut pas être retardé trop longtemps. Le club mancunien doit se dépêcher de trouver un successeur au Portugais s’il venait à partir. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, les Citizens ont de moins en moins de temps pour dénicher le remplaçant de Bernardo Silva. De ce fait, chaque jour qui passe éloignerait l’ancien de l’AS Monaco d’un départ. Le FC Barcelone, mais aussi le PSG, devront donc s’activer s’ils veulent réellement s’attacher les services du joueur de 28 ans cet été.

Bernardo Silva a déjà tranché pour son avenir

De son côté, Bernardo Silva aurait déjà fait son choix. Le compatriote de Cristiano Ronaldo voudrait porter le maillot du FC Barcelone. Le joueur de Manchester City envoie d’ailleurs des signes qui s’apparentent à des adieux, comme son message sur son compte Twitter ce dimanche. Mais il devra très certainement faire d’autres efforts pour montrer son implication dans son transfert. Bernardo Silva va sans doute avoir besoin de discuter avec Pep Guardiola et Txiki Begiristain (directeur sportif de Manchester City) afin de pousser pour son transfert. En attendant, le PSG et le FC Barcelone savent à quoi s’en tenir. Les deux clubs vont devoir accélérer la cadence s’ils ne veulent pas se heurter au refus de Manchester City. Affaire à suivre...