Foot - Mercato - OM

OM : Un départ à 0€, Longoria a trouvé la solution

Publié le 15 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

D’ici la fin du marché des transferts, cela devrait encore bouger du côté de l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées, mais surtout dans celui des départs. En effet, Pablo Longoria souhaite dégraisser et réaliser certaines ventes afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Les regards se tournent alors vers Duje Caleta-Car, mais le Croate pourrait bien avoir d’autres plans pour son avenir. Par conséquent, l’OM pourrait prendre une décision inattendue.

Bamba Dieng, Kevin Strootman, Duje Caleta-Car… Voilà certains des joueurs qui pourraient quitter l’OM d’ici le 31 août, date de la fin du mercato. Telle serait en tout cas la volonté de Pablo Longoria qui veut dégraisser et se séparer de certains joueurs. Pour ce qui est du défenseur central croate, il n’entre aujourd’hui pas dans les plans d’Igor Tudor. Longoria souhaite ainsi vendre Caleta-Car, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. L’idée est donc également d’éviter un départ libre à l’été 2023.

Transferts - OM : C’est maintenant ou jamais pour cette vente de Longoria https://t.co/gK9U2VpEi3 pic.twitter.com/LkqLnxy7LM — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

« Aucun joueur en fin de contrat dans son effectif »

Et lors de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria avait d’ailleurs été publiquement très clair à propos du cas Duje Caleta-Car. En effet, le président de l’OM avait assuré : « La situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club ».

Un départ libre en 2023 ?

Toutefois, l’OM et Duje Caleta-Car ne semblent pas être sur la même longueur d’onde. En effet, il était dernièrement expliqué que le Croate avait un autre plan pour son avenir et cela ne risquait pas de plaire aux Phocéens. Caleta-Car aurait pour stratégie de ne pas bouger cet été et intégrer la rotation d’Igor Tudor à compter du 1er septembre. De quoi alors donner la possibilité à l’ancien de Salzbourg de partir libre en 2023, date de la fin de son contrat.

Caleta-Car… vers une prolongation à l’OM ?