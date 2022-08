Foot - Mercato - OM

OM : Sampaoli avait préparé le terrain pour Alexis Sanchez

Publié le 15 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son arrivée à l’OM a finalement été bouclée cette semaine, Alexis Sanchez était annoncé dans le collimateur du club phocéen depuis plusieurs mois. Et Pablo Longoria confirme que ce dossier avait déjà été activé du temps de Jorge Sampaoli l’an passé…

C’était attendu, et c’est officiel depuis mercredi : Alexis Sanchez (33 ans) est un joueur de l’OM. L’attaquant chilien, qui a résilié sa dernière année de contrat avec l’Inter Milan, s’est engagé dans la foulée avec le club phocéen en signant un contrat d’un an + un an en option.

Mercato - OM : Les coulisses du transfert d'Alexis Sanchez sont révélées https://t.co/KNveq6fXsR pic.twitter.com/rbLWAfrA9z — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Sampaoli en avait rêvé à l’OM

Et cette piste menant à Alexis Sanchez faisait déjà parler depuis un moment pour l’OM puisque Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur marseillais, avait tenté de le faire venir la saison passée. Il faut dire qu’il connaît particulièrement bien Sanchez pour l’avoir dirigé par le passé en sélection du Chili.

« On avait commencé l’année dernière »