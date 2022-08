Foot - Mercato - OM

OM : Menaces, insultes... Les terribles révélations de Strootman

Publié le 12 août 2022 à 13h15 par Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant quatre ans à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a enchaîné les prêts ces dernières saisons. L’OM cherche à s’en séparer depuis longtemps, mais peine à trouver preneur. A ce propos, le Néerlandais a d’ailleurs affiché sur Instagram plusieurs insultes et menaces provenant de supporters marseillais qui souhaitent le voir partir.

Recruté en 2018 contre environ 25M€, Kevin Strootman n’a jamais réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Ces dernières saisons, le Néerlandais a été prêté à de multiples reprises, que ce soit à Cagliari ou au Genoa. Alors que l’OM lui cherche une porte de sortie, Kevin Strootman a affiché sur Instagram des messages émanant de supporters marseillais.

Horrible.@Kevin_strootman reçoit actuellement des messages dégueulasses de la part de certains supporters.C'est absolument honteux et essentiel de dénoncer ces comportements dégueulasses. pic.twitter.com/VXV5tC39Jd — M. (@MarwanBelkacem) August 11, 2022

« Sinon ça risque de devenir dangereux pour toi »

L’ancien joueur de l’AS Rome a ainsi révélé qu’il faisait l’objet de nombreuses insultes et menaces à l’encontre de lui et de sa famille. « On veut que tu quittes le club ! Rapidement, mon frère, sinon ça risque de devenir dangereux pour toi », peut-on notamment lire, même si certains messages sont bien plus violents que celui-ci.

En fin de contrat dans moins d’un an