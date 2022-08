Foot - Mercato - OM

OM : Strootman, Caleta-Car… Longoria en danger sur le mercato

Publié le 12 août 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Très actif dans le sens des arrivées à l’OM cet été, Pablo Longoria entend maintenant dégraisser l’effectif d’Igor Tudor. Plusieurs ventes sont espérées et les regards se tournent notamment vers certains indésirables comme Kevin Strootman et Duje Caleta-Car. Toutefois, ces deux joueurs pourraient bien mettre à mal les plans de Longoria. Explications.

Déjà 9 recrues cet été pour l’OM et Pablo Longoria. Maintenant, le club phocéen va également devoir mettre l’accent sur les ventes. En effet, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses. Pour cela, l’OM pourrait se séparer de Bamba Dieng, l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif, tout en poussant vers la sortie les indésirables que sont Kevin Strootman et Duje Caleta-Car.

Un départ pour Strootman et Caleta-Car…

Aujourd’hui, Kevin Strootman et Duje Caleta-Car ne sont clairement plus en odeur de sainteté à l’OM. C’est pour cela que Pablo Longoria chercherait à s’en séparer. Mais pas seulement. En effet, le Néerlandais et le Croate n’ont plus qu’un an de contrat. Ainsi, afin d’éviter un départ libre dans un an qui ne rapporterait rien à l’OM, l’idée serait donc de vendre Strootman et Caleta-Car maintenant.

… en 2023 ?