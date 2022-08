Foot - Mercato - PSG

PSG : Le rêve de Campos a été de courte durée pour cette star

Publié le 12 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Luis Campos a un rêve et ce dernier se nomme Bernardo Silva. Ayant laissé la porte ouverte à un transfert de Manchester City cet été en interview, le milieu offensif portugais figure cependant dans les petits papiers du FC Barcelone, qui est au passage sa priorité. Pour autant, Manchester City n’entendrait pas vendre Bernardo Silva à ce stade du mercato…

Luis Campos est venu au PSG en tant que conseiller football et surtout afin de changer les choses. Le président Nasser Al-Khelaifi confiait en juin dernier au Parisien , vouloir changer de politique et de mettre un terme à l’image bling-bling du Paris Saint-Germain. Conformément aux demandes du patron du PSG, Campos a bouclé les venues de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele et de Renato Sanches.

Campos rêve de Silva

Cependant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août dernier, Luis Campos a un rêve précis sur le marché des transferts qui n’est autre que Bernardo Silva. Cependant, le FC Barcelone a les faveurs du Portugais qui ne serait pas contre un départ de Manchester City, bien que son contrat court jusqu’en juin 2025 et qu’il a laissé le doute planer sur la suite des opérations pour ESPN dans la journée de mercredi. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons bien ce qui se passe ».

Pas d’accord entre City et le Barça

Le clan Bernardo Silva aurait, selon le journaliste Gerard Romero, déjà pris la décision de se rendre prochainement à Barcelone afin de trouver le prochain domicile de la famille Silva. Pour autant, il ne faudrait pas s’emballer trop vite concernant un éventuel transfert du milieu offensif de Manchester City au Barça . Premièrement car selon The Athletic, aucun accord n’aurait été trouvé entre les deux clubs au sujet d’une indemnité de transfert. Mais pas seulement.

Manchester City ne compte pas aussi tardivement dans le mercato, vendre Bernardo Silva