Longoria sauvé par le PSG pour Caleta-Car ?

Publié le 11 août 2022 à 13h35 par Quentin Guiton

Après avoir enregistré neuf recrues, l’OM doit absolument vendre pour renflouer ses caisses. Ainsi, plusieurs joueurs ont été invités à aller voir ailleurs cet été. C’est le cas notamment de Duje Caleta-Car. Si Pablo Longoria peinait à trouver une porte de sortie au Croate, le président de l’OM pourrait enfin retrouver espoir selon les dernières informations…

L’OM réalise jusqu’à maintenant un mercato intéressant, et surtout animé. Pablo Longoria a en effet recruté pas moins de neuf joueurs pour le moment : Ruben Blanco, Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez et Alexis Sanchez. Le club olympien s’est donc bien renforcé en vue de la Ligue des champions. Mais Pablo Longoria le sait, pour contrebalancer toutes ces dépenses, il va devoir vendre. Seulement, cette mission n’avance pas vraiment. Mis à part les ventes de Luan Peres et Lucas Perrin, Longoria galère. Et l’un de ses problèmes majoritaires se nomme Duje Caleta-Car.

« L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat »

En effet, aux côtés de Kevin Strootman, Duje Caleta-Car serait l’indésirable à faire partir en priorité. Seul problème, le Croate qui voit son contrat se terminer l’été prochain ne souhaiterait pas quitter le club lors de cette fenêtre estivale. Pablo Longoria lui aurait même déjà mis un gros coup de pression en lui assurant que si une offre arrivait pour lui à l’OM et qu’il la refusait, il prendrait alors la direction de la réserve. Et le président de l’OM a une nouvelle fois été très clair avec Caleta-Car. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, mais on a beaucoup parlé avec son entourage » a déclaré Longoria lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez. L’OM ne veut donc plus de départ gratuit.

Des touches en Serie A du côté du Torino…

Mais l’OM pourrait reprendre espoir dans ce dossier. En effet, selon La Gazzetta dello Sport , le Torino, qui chercherait toujours activement un défenseur central, aurait coché le nom de Duje Caleta-Car. A l’heure actuelle, le club turinois serait même la seule piste viable pour le Croate.

