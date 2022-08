Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a tapé dans le mille pour ce transfert

Publié le 15 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG depuis deux mois à présent, Luis Campos a mené à bien plusieurs recrues sur le marché dont Vitinha qui a reçu les éloges de son compère au milieu de terrain, en la personne de Marco Verrartti.

Luis Campos est au four et au moulin depuis le début du mercato estival. Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, le dirigeant portugais a entamé une opération dégraissage que ce soit par le biais de transferts secs ou de prêts. Et pour ce qui est des arrivées, Campos s’est attaché les services d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele, de Renato Sanches et avant tout de Vitinha qui a été la première recrue estivale du PSG et surtout de l’ère-Luis Campos.

Verratti valide le transfert de Vitinha

Compère de Vitinha au milieu de terrain du PSG sous la houlette de Christophe Galtier, Marco Verratti a totalement validé en zone mixte le choix de Luis Campos pour ce qui est du transfert de l’ancien du FC Porto. « C'est un très grand joueur malgré son âge. Il a beaucoup de personnalité. On est un peu différents. Il se projette beaucoup. Il sait jouer sans ballon. Il crée des espaces pour les autres. Il s'est très bien intégré ».

Mercato - PSG : A peine arrivée, une recrue de Campos interpelle déjà Galtier https://t.co/0YD1VGhRGw pic.twitter.com/fdIyeKpNO9 — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Recrue estivale du PSG, Renato Sanches s’enflamme aussi pour son arrivée