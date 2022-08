Foot - Mercato - PSG

A peine arrivée, une recrue de Campos interpelle déjà Galtier

Publié le 14 août 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Les quatre recrues estivales du PSG ont foulé la pelouse du Parc des Princes ce samedi lors de rencontre face à Montpellier (victoire 5-2). Vitinha a été titularisé, tandis que Nordi Mukiele, Renato Sanches et Hugo Ekitike sont rentrés en fin de match. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur la prestation de ses recrues, notamment sur celle du joueur prêté par le Stade de Reims.

Dix buts en deux matches de Ligue 1. Le début de saison réalisé par le PSG est tout bonnement exceptionnel. Mené par un Neymar en feu depuis son retour de vacances, le club parisien avait battu Clermont samedi dernier (0-5) et a collé un score similaire à Montpellier (victoire 5-2 au Parc des Princes). Les hommes de Christophe Galtier ont rapidement mis un coup derrière la tête de leur adversaire avec le but contre son camp de Falaye Sacko. Par la suite, Neymar a claqué un doublé. Renato Sanches et Kylian Mbappé ont aussi ouvert leur compteur but ce samedi.

Les recrues estivales de Campos ont obtenu du temps de jeu

Pour cette rencontre, Christophe Galtier n'a pas hésité à faire confiance à ses recrues estivales. Arrivé en provenance de Porto, Vitinha a été titularisé au milieu de terrain. Quant à Nordi Mukiele, Renato Sanches et Hugo Ekitike, ils sont entrés en fin de rencontre, et ont pu faire leurs débuts au Parc des Princes. Après la rencontre, l'entraîneur du PSG a justifié sa décision avec Ekitike, prêté cette saison par le Stade de Reims.

« Évidemment qu’il n’est pas satisfait des deux trois minutes qu’il a joué, il va en demander plus »

Christophe Galtier a justifié l'entrée en jeu d'Hugo Ekitike et a précisé que le jeune joueur souhaitait obtenir plus de temps de jeu. « C’était sa première apparition. Je pensais qu’il restait un peu plus de temps de jeu que cela (rire). C’était sa première au Parc des Princes, c’est une recrue. C’était important qu’il rentre, de prendre ses repères et qu’il participe à cette belle victoire, comme les autres recrues. Évidemment qu’il n’est pas satisfait des deux trois minutes qu’il a joué, il va en demander plus » a confié le technicien en conférence de presse.

Mercato - PSG : Renato Sanches envoie un gros message après son transfert https://t.co/HIL2WXgauZ pic.twitter.com/c0dpht7XRD — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

« On a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualités »