Renato Sanches envoie un gros message après son transfert

Publié le 14 août 2022 à 10h10 par Dan Marciano

Dernière recrue du PSG, Renato Sanches a fait ses débuts au Parc des Princes ce samedi. Entré en fin de rencontre face à Montpellier, le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets, inscrivant le dernier but de son équipe. Après la rencontre, l'international portugais s'est livré sur son premier match dans la capitale française.

Renato Sanches a parfaitement utilisé le peu de temps de jeu offert par Christophe Galtier ce samedi. Entré à la 86ème minute face à Montpellier, le milieu de terrain portugais n'a mis que quelques secondes pour se mettre en évidence. Idéalement servi par Nuno Mendes, le joueur a inscrit son premier but sous le maillot du PSG (victoire 5-2). Après la rencontre, Renato Sanches a livré ses impressions.

Mercato - PSG : Vitinha, Renato... Les confidences du vestiaire sur les recrues de Campos https://t.co/nH4rLbONXd pic.twitter.com/S6FYUwrXoI — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

« J’ai joué mon premier match ici, je suis trop content »

Dernière recrue estivale du PSG pour l'instant, Renato Sanches ne cachait pas sa joie après ses débuts réussis. « Je me sens très bien après cette soirée. J’ai joué mon premier match ici, je suis trop content, et j’ai marqué mon but, je suis heureux (...) On a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualités, et je pense qu’on va faire une bonne saison cette année » a confié le joueur au micro de PSG TV.

Renato Sanches raconte son premier but au PSG