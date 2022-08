Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros stop dans ce feuilleton à 100M€ ?

Publié le 15 août 2022 à 12h15 par Quentin Guiton

Pour encore renforcer son entrejeu, le PSG a un grand rêve : Bernardo Silva. Mais le club parisien doit faire face à la forte concurrence du FC Barcelone. D’ailleurs, le Portugais aurait une nette préférence pour les Blaugrana. Seulement, ce lundi matin, la presse britannique vient de jeter un énorme coup de froid aux deux prétendants du joueur…

Comme Le10Sport.com vous le révélait en exclusivité, Luis Campos a un rêve : Bernardo Silva. Après avoir mis la main sur Vitinha et Renato Sanches, le PSG ajouterait à son effectif un renfort de taille. Malheureusement pour le club de la capitale, une autre formation aurait de l’avance sur le dossier. En effet, le FC Barcelone ferait du joueur de Manchester City sa grande priorité. Le club culé aurait d’ailleurs les faveurs de Bernardo Silva qui serait fou de lui.

Transferts - PSG : Campos prépare une grosse opération sur le mercato https://t.co/xJ9oywh5bL pic.twitter.com/jR7feQKcRn — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Le Barça veut Silva mais…

Seulement, l’aspect financier bloquerait actuellement l’avancée de l’opération. En effet, pour financer la venue de Bernardo Silva, le FC Barcelone devrait vendre Frenkie de Jong. Problème, ce dernier n’a toujours pas bougé et compterait bien rester en Catalogne. Bien que la vente de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être une solution alternative, le FC Barcelone n’aurait même pas encore l’espace suffisant sur le plan salarial pour enregistrer la recrue Jules Koundé.

100M€ ou rien ?