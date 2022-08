Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour ce transfert à 25M€ de Campos

Publié le 15 août 2022 à 09h10 par Amadou Diawara

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos s'activerait pour boucler le transfert de Fabian Ruiz. D'après la presse italienne, le conseiller football parisien toucherait au but pour l'international espagnol. En effet, les négociations avanceraient dans le bon sens entre le PSG et le Napoli, et Luis Campos serait proche des 25M€ réclamés par les Azzurri.

Comme l'a fait savoir Christophe Galtier dernièrement, le PSG veut encore recruter trois nouveaux joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Après avoir bouclé les transferts de Vitinha et de Renato Sanches dans l'entrejeu, le club de la capitale aimerait désormais s'offrir les services de Fabian Ruiz.

Mercato - PSG : Campos et Barcelone mis sous pression pour Bernardo Silva https://t.co/ZDqzkJ4D6C pic.twitter.com/NdSBfMIRqD — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Une avancée décisive pour le transfert de Fabian Ruiz au PSG

Dans cette optique, Luis Campos aurait lancé les grandes manoeuvres pour parvenir à faire plier à la fois le Napoli et le clan Fabian Ruiz. Et d'après la presse italienne, le conseiller football du PSG serait proche d'obtenir gain de cause sur ce dossier.

Le PSG se rapproche des 25M€ exigés par Naples pour Fabian Ruiz