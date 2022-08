Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut boucler un double coup XXL

Publié le 14 août 2022 à 15h15 par La rédaction

Alors que Keylor Navas est prêt à quitter Paris pour Naples, les discussions entre le Napoli et le PSG devraient très bientôt s’accélérer. Et l’international costaricien aurait plusieurs possibilités pour quitter la capitale, et notamment celle d'être inclus dans le deal pour Fabian Ruiz.

Gianluigi Donnarumma aura fait une grande victime au PSG. Arrivé dans les pattes de Keylor Navas, le portier italien a finalement réussi à s’imposer au sein de l’effectif parisien. Christophe Galtier, arrivé cet été, a décidé de faire de l’international italien son numéro 1 pour la saison 2022-2023, reléguant ainsi Keylor Navas au rôle de doublure. Une décision qui n’aurait pas plu au dernier nommé, qui aurait décidé, à contrecoeur, de quitter Paris ; en quête de temps de jeu, à quelques mois de la Coupe du Monde. Et le Napoli, toujours chaud sur ce dossier, pourrait rapidement accélérer les démarches pour recruter Keylor Navas.

Tout est possible pour le transfert de Keylor Navas

Ainsi, comme révélé par L’Équipe , suite à cette décision de Keylor Navas de quitter le PSG, tout serait possible dans les négociations. En effet, Luis Campos serait prêt à accepter un départ de l’international costaricien vers le Napoli sous forme de prêt, avec option d’achat, ou sous la forme d’un transfert définitif. Dans tous les cas, le PSG est à la recherche de liquidités pour pouvoir avancer sur sa fin de mercato, alors qu’un défenseur central, un attaquant et un milieu de terrain seraient toujours ciblés.

Mercato - PSG : Une réunion décisive pour le transfert de cet indésirable de Galtier ? https://t.co/aMmS2UT0eE pic.twitter.com/07rWTou8Nz — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Keylor Navas inclus dans le deal pour Fabian Ruiz

Par ailleurs, une autre possibilité s’offrirait aux dirigeants du PSG. En effet, le club de la capitale serait toujours en négociations avec le Napoli pour le transfert de l’international espagnol Fabian Ruiz, qui serait donc le milieu de terrain tant attendu par Christophe Galtier au PSG. Une inclusion de Keylor Navas dans le deal Fabian Ruiz - pour faciliter son départ et l’arrivée de l’Espagnol à Paris - serait d'ailleurs une éventualité que les dirigeants parisiens seraient prêt à étudier. Affaire à suivre...