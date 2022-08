Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Un effet domino provoqué par le transfert de Navas ?

Publié le 14 août 2022 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 14 août 2022 à 11h32

Keylor Navas, relégué au rôle de numéro 2 au PSG, aurait pris la décision de quitter le club. Le Napoli se serait lancé sur sa piste, le club italien étant en quête d’un gardien titulaire. Ainsi, Keylor Navas serait on ne peut plus proche de quitter le PSG pour rejoindre le Napoli. Et grâce à ce départ, Luis Campos pourrait débloquer son mercato estival.

Keylor Navas et le PSG, c’est bientôt terminé. C’est en tous cas la tendance qui se dégage actuellement. Une tendance confirmée ce dimanche matin par L’Équipe , qui affirme que l’international costaricien aurait choisi, à regret, de quitter le PSG suite à sa relégation au poste de numéro 2. Et le Napoli, qui était dans l'attente sur ce dossier, pourrait bien accélérer.

Toujours pas d’accord PSG - Naples

Cependant, toujours d’après les informations de L’Équipe , le PSG et le Napoli n’auraient pas encore trouvé d’accord pour un départ de Keylor Navas. En effet, les deux clubs seraient toujours en discussion. Toutefois, maintenant que la position du portier parisien a été clarifiée, les deux parties devraient bientôt passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, les dirigeants du PSG avaient, de leur côté, toujours laissé la décision finale entre les mains de Keylor Navas.

PSG : Kylian Mbappé en colère, la grande annonce de son clan https://t.co/VGc8fIAhpB pic.twitter.com/1sp0VVQlq7 — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Un salaire conséquent en moins au PSG ?

Par ailleurs, le quotidien français affirme que ce transfert pourrait servir pour le reste des dossiers du PSG. En effet, avec un potentiel départ de Keylor Navas, Luis Campos se garantirait un salaire conséquent de moins à verser. Ce qui pourrait grandement aider le Portugais pour boucler les derniers dossiers chauds de ce mercato estival. Pour rappel, le PSG serait toujours à la recherche d’un attaquant, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain. Dans ce dernier cas, les négociations seraient par ailleurs bien avancées en ce qui concerne Fabian Ruiz, actuel joueur du… Napoli.

Qui sera numéro 2 ?