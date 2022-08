Foot - Mercato - PSG

Campos va bel et bien devoir revoir ses plans pour le mercato

Publié le 15 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos en pincerait depuis un certain temps pour Milan Skriniar, le conseiller football du PSG devrait s’incliner devant la détermination de l’Inter de conserver son défenseur central dont le contrat expirera en juin prochain à l’Inter.

C’est un secret de polichinelle certes, cependant, Luis Campos ferait de Milan Skriniar sa recrue rêvée au poste de défenseur central pour ce mercato estival. Cependant, le conseiller football du PSG se heurte depuis un certain temps sur la réticence de l’Inter à l’idée de vendre son roc défensif de 27 ans, bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et que cette situation devrait habituellement jouer en la faveur du PSG. À ce jour, tout est clair en Lombardie pour le Slovaque.

Simone Inzaghi n’en démord pas pour le transfert de Milan Skriniar

« Nous devons garder tous les joueurs. Nous allons signer un défenseur central de plus, et l’équipe ne changera pas. Je n’ai absolument aucune info de la part du club (pour Milan Skriniar et Denzel Dumfries) ». a confié Simone Inzaghi à Sky Sport dans la foulée de la victoire de l’Inter sur la pelouse de Lecce samedi soir (2-1). Un message clair de la part de l’entraîneur de l’Inter destiné à Luis Campos et à la direction du PSG quant à leurs espoirs de recruter Skriniar.

