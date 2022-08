Foot - Mercato - PSG

PSG : Bernardo Silva a pris les choses en main pour son transfert

Publié le 15 août 2022 à 09h30 par Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone. Ainsi, le milieu de terrain de Manchester City ferait le maximum pour accélérer son transfert vers le Barça. Toutefois, le club emmené par Xavi ne serait pas encore prêt à passer à l'offensive pour s'offrir les services de Bernardo Silva.

Après avoir bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et de Renato Sanches, le PSG ne compterait pas s'arrêter-là. En effet, comme l'a fait savoir Christophe Galtier dernièrement, il souhaite que Luis Campos lui offre trois nouveaux joueurs, à savoir un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Et alors que plusieurs noms sont liés au PSG ces dernières semaines - et notamment Milan Skriniar, Wesley Fofana, Fabian Ruiz, Rafael Leao ou encore Marcus Rashford - Luis Campos a un rêve pour cet été : recruter Bernardo Silva.

Le PSG rêve de boucler le transfert de Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos veut à tout prix arracher Bernardo Silva à Manchester City lors de ce mercato estival. Toutefois, le nouveau conseiller football du PSG a un adversaire de taille sur ce dossier : le FC Barcelone. En effet, le club emmené par Xavi est également sur les traces de Bernardo Silva. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le Barça a les faveurs de l'international portugais actuellement. D'ailleurs, Bernardo Silva ferait tout son possible pour accélérer son transfert vers la Catalogne.

Bernardo Silva s'active pour rejoindre le Barça

Après le duel face à Bournemouth, Bernardo Silva semble avoir fait ses adieux à Manchester City. En effet, le milieu de terrain portugais a pris le temps de dire au revoir aux quatre tribunes de l'Etihad Stadium après le carton des Citizens en championnat (4-0, ce samedi). Dans la foulée, Bernardo Silva a envoyé un message très fort sur son compte Twitter . « Une grande performance de la part de l’équipe et une ambiance fantastique. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui était au stade pour ces merveilleux moments d’amour et de soutien » , a posté Bernardo Silva.

Barcelone est bloqué pour le transfert de Bernardo Silva