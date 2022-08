Foot - Mercato - PSG

PSG : La grosse annonce du clan Neymar sur son mercato

Publié le 15 août 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar réalise pourtant un début de saison exceptionnel avec le PSG. Le numéro 10 brésilien s'est parfaitement adapté au nouveau système de Christophe Galtier et son entourage assure qu'il est plus épanoui que jamais à Paris. De quoi mettre fin aux rumeurs de départ de Neymar.

Qu'il semble loin le temps où Nasser Al-Khelaïfi jetait un énorme froid sur l'avenir de Neymar. Et pourtant, c'était il y a seulement quelques semaines. Le président du PSG assurait effectivement au mois de juin, dans la foulée de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football, que Neymar ne serait pas nécessairement conservé cet été, en pointant du doigt son attitude des dernières années. Mais depuis la reprise de la saison, le numéro 10 du PSG fait taire les critiques puisqu'en trois rencontres, il a déjà inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives.

PSG : Vers un énorme clash entre Neymar et Mbappé ? La réponse https://t.co/vJbwVjXgOJ pic.twitter.com/RuMXgD3TLc — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Neymar plus épanoui que jamais au PSG ?

Par conséquent, l'avenir de Neymar ne semble plus être un débat, malgré la récente polémique avec Kylian Mbappé. Les proches du Brésilien, contactés par RMC Sport , assurent même que le numéro 10 est plus épanoui que jamais au PSG et se montre exemplaire au quotidien. Autrement dit, la question d'un départ de Neymar ne se pose plus. Heureux à Paris, où son contrat a été prolongé jusqu'en 2027, comme révélé par le10sport.com, Neymar est également parfaitement dans le nouveau système de Christophe Galtier.

Galtier s'enflamme pour Neymar