PSG : Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? La réponse

Publié le 15 août 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

Alors que des tensions sont clairement apparues ce samedi entre Neymar et Kylian Mbappé lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, d’incroyables informations sont sorties à propos de la relation entre les deux coéquipiers parisiens. Ainsi, il a été révélé que le Français aurait réclamé le départ du Brésilien cet été. La vérité serait quelque peu différente…

Deux matchs, deux victoires pour le PSG en Ligue 1. Ce samedi, le club de la capitale a poursuivi son sans faute en Ligue 1 avec une victoire contre Montpellier (5-2). Une rencontre qui a toutefois été le théâtre de tensions entre Neymar et Kylian Mbappé. La raison ? Un penalty. Alors que le Français avait raté le premier, c’est Neymar qui s’est emparé du second alors que Mbappé aurait aimé s’en charger. Des tensions sont alors apparues. Mais à en croire les dernières révélations, cet accrochage pourrait n’être que la partie immergée de l’iceberg et le problème pourrait être plus profond.

La demande de Mbappé

En effet, si Neymar et Kylian Mbappé seraient en froid aujourd’hui, cela serait le résultat des dernières semaines sur le marché des transferts. Comme cela a été révélé par Romain Molina et confirmé par d’autres médias dans la foulée, Neymar aurait été mis au courant que Kylian Mbappé aurait réclamé son départ à la direction du PSG cet été. « On me dit à Paris que l’animosité entre Neymar et Mbappé est sérieuse. Le Brésilien sait que Mbappé a demandé au PSG de se séparer de lui et il ne lui pardonne pas. Maintenant, cela va plus loin. Ils ne se supportent plus », a lui confié Francesc Aguilar, journaliste espagnol. De quoi alors expliquer le conflit entre les deux stars de Christophe Galtier.

C’est froid entre les deux stars du PSG

A son tour, L’Equipe a donné sa version concernant la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Et comme expliqué par le quotidien sportif, malgré ce qu’ils peuvent montrer en public, les deux joueurs du PSG n’auraient jamais été les meilleurs amis du monde. D’ailleurs, ces derniers mois, Mbappé aurait multiplié les reproches à l’encontre de Neymar, pointant alors du doigts ses largesses concernant la discipline de groupe.

Mbappé pas opposé à un transfert de Neymar