Foot - Mercato - OM

Après le transfert d'Alexis Sanchez, Guendouzi monte au créneau

Publié le 15 août 2022 à 09h00 par Amadou Diawara

Transféré à l'OM il y a quelques jours, Alexis Sanchez faisait ses grands débuts avec son nouveau club ce dimanche soir. Auteur d'une prestation timide, l'attaquant chilien a pu bénéficier du grand soutien de son coéquipier Matteo Guendouzi. Après le nul entre l'OM et Brest (1-1), l'international français est monté au créneau pour Alexis Sanchez.

Pour renforcer l'attaque de l'OM, Pablo Longoria s'est activé en coulisses et a identifié le profil d'Alexis Sanchez. Emballé par l'idée de signer à l'OM, l'international chilien s'est envolé vers Marseille peu après avoir résilié son contrat avec l'Inter.





Mercato - OM : Un départ à 0€, Longoria a trouvé la solution https://t.co/CAnMml62Rr pic.twitter.com/YDDONfV96w — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

«C'est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères»

Dès son arrivée à Marseille, Alexis Sanchez a trouvé un accord de principe avec l'OM, comme le club phocéen l'a annoncé via son site internet. Dans la foulée, l'ancien du FC Barcelone a passé sa visite médicale avec succès et a pu être officiellement transféré à l'OM. Pour ses grands débuts avec son nouveau club, Alexis Sanchez est entré en jeu ce dimanche soir face à Brest, et ce, à la mi-temps. Toutefois, l'attaquant de 33 ans n'a pas pu réaliser un grand match (1-1). Malgré tout, Matteo Guendouzi est convaincu qu'Alexis Sanchez est une bonne pioche et qu'il va réaliser de grandes choses à l'OM.

«On sait très bien qu'il va beaucoup nous apporter»

« C'est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères. Il n'a fait que quatre ou cinq entraînements avec nous, c'est très peu. Mais on sait très bien qu'il va beaucoup nous apporter, il va être très décisif. On en est sûr. C'est un joueur qui va beaucoup nous aider, c'est sûr. On connaît tous sa classe, il arrive avec beaucoup d'expérience, il a gagné beaucoup de trophées » , a confié Matteo Guendouzi en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.

«On a besoin de joueurs comme ça, qui vont nous aider»